Thor 3 - TV-Moderator verrät dicken Spoiler und Thor-Star Chris Hemsworth ist mächtig sauer

In wenigen Tagen kommt Marvels Thor 3: Tag der Entscheidung (Thor: Ragnarok) in die Kinos. Die ersten Reaktionen sahen schon mal gut aus und bald werden auch die ersten Kritiken veröffentlicht.

Thor 3-Star entsetzt: Interviewer enthüllt dicken Spoiler

Nun sorgt ein Interview für mächtig Ärger bei den Fans: Es gibt zwar schon jede Menge Details zur Story, doch einiges wird für die Kinobesucher noch zurückgehalten. Dank eines australischen TV-Moderators gibt es jetzt eine Überraschung weniger.

In einem Interview mit Thor-Star Chris Hemsworth und Hulk-Star Mark Ruffalo rutscht ihm ein mächtiger Spoiler zum Film heraus, als er eine Verbindung zu den Comics zieht. Die Reaktion von Chris Hemsworth ist mehr als eindeutig, als er völlig entsetzt und händefuchtelnd mit den Worten einschreitet: "Das kannst du nicht sagen!"

Wer das wichtige und brisante Details nicht wissen möchte, sollte sich das folgende Video lieber nicht anschauen - für alle anderen findet sich die entsprechende Spoiler-Stelle ab Minute 6.20:

Thor 3 schon bald im Kino

Thor 3: Tag der Entscheidung kommt am 31. Oktober als drittes Solo-Abenteuer des Donnergottes in den deutschen Kinos ein, US-Start ist am 3. November 2017.

Zur weiteren Besetzung gehören Tom Hiddleston als Loki, Tessa Thompson als Valkyrie, Karl Urban als Skurge, Idris Elba als Heimdall, Anthony Hopkins als Odin, Jeff Goldblum als exzentrischer Grandmaster und Cate Blanchett als böse Göttin des Todes.

