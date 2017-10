Tickets für Movie Park Germany im Quiz der Woche - Mit Zombie-Wissen in den Freizeitpark

Die Tage um Halloween sind die richtige Zeit für alle, die sich gern gruseln - oder andere erschrecken. Wer sich vor allem für Zombies und anderes untotes Fleisch begeistert, kann dank der Horror-Attraktion »The Walking Dead Breakout im Movie Park und Blu-ray-Start der siebten Staffel von The Walking Dead in diesem Jahr in die Splatter-Vollen gehen.

Zum baldigen Blu-ray-Release von Staffel Sieben von The Walking Dead am 9. November verlosen wir im Quiz der Woche 2x5 Tagestickets für Movie Park - die sind noch bis zum 5. November einlösbar. Außerdem gibt's obendrauf für jeden Gewinner zweimal die entsprechende TWD-Staffel auf Blu-ray.

Zwischen euch und Movie Park stehen nur drei kleine Fragen rund um The Walking Dead und sein düsteres Universum - wer sich mit Serie und Comics auskennt, hat gute Chancen, bald auf »reale« Zombies zu treffen!

Die Tickets gelten noch bis zum 5. November und sind nicht an Sams- und Feiertagen einlösbar. Wer am Breakout-Event teilnehmen will, muss für den Besuchstag ein passendes Zeitfenster buchen.

Zum Quiz der Woche: Mit Zombie-Wissen in den Freizeitpark

Teilnahmeschluss ist der 22. Oktober, 23:59 Uhr.