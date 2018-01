Tiger Knight - Fernöstliches Mount & Blade wieder auf Steam zu haben

Tiger Knight: Empire War ist ein historisches Multiplayer-Free2Play-Strategiespiel, das man sich ein wenig wie ein fernöstliches Mount & Blade vorstellen kann. Nachdem das Spiel ursprünglich eingestellt wurde, ist es jetzt seit kurzem wieder auf Steam verfügbar.

Dort kann man den Titel kostenlos im Early Access spielen. Vorgesehen ist ein Zeitraum von sechs Monaten, um das Spiel für den internationalen Markt fit zu machen, unter anderem sind neue Spielmodi und weitere Sprachen geplant. Aktuell unterstützt das Spiel nur Chinesisch mit englischen Untertiteln. Auch nach dem finalen Release soll Tiger Knight gratis spielbar bleiben.

Vorschau zu Tiger Knight: Mount & Blade im alten China

Strategische Multiplayer-Schlachten im PvE oder PvP

Spielerisch setzt Tiger Knight auf eine Mischung aus PvP-Action und Strategie. Spieler treten im alten China mit authentischen Waffen und damals typischer Ausrüstung in taktischen Gefechten gegeninander an. In der Early-Access-Fassung sind drei der wichtigsten Armeen zu dieser Zeit enthalten, auch als die drei Königreiche bekannt.

Alle drei verfügen über eigene Strategien, Stärken und Schwächen. Wir kontrollieren im Spiel Bogenschützen, Infanterie, berittene Truppen und mächtige Generäle. Für die Zukunft sind noch weitere historische Fraktionen wie die Römer angekündigt. Mit Command Mode, Duel Mode und Epic War stehen aktuell drei Modi zur Verfügung. Spieler können im PvP mit oder ohne Soldaten gegeneinander oder im Koop zusammen gegen die KI antreten.

Die Nutzerreviews fallen aktuell ausgeglichen aus. Kritisiert werden vor allem die holprige Übersetzung und technische Probleme wie Lags oder Verbindungsfehler. Lob ernten wiederum die Grafik und das taktische Gameplay.