Titanfall: Assault - Vielversprechender Mobile-Ableger wird in wenigen Tagen veröffentlicht

Bereits seit dem Mai dieses Jahres ist bekannt, dass Respawn Entertainment an einem Mobile-Ableger der Shooter-Serie Titanfall arbeitet. Allerdings gab es noch keinen konkreten Release-Termin für Titanfall: Assault - bis jetzt.

Den hat vor kurzem Vince Zampella, der Geschäftsführer des Entwicklerstudios, im Rahmen eines Interviews mit GameSpot verraten. Demnach ist der Release für den 10. August 2017 geplant, nachdem es bereits im Mai einen auf die Philippinen beschränkten Soft Launch gab.

Im Gegensatz zu Titanfall 2 handelt es sich bei Titanfall: Assault um ein Strategiespiel. Genauer gesagt ist es eine Mischung aus Echtzeit-Strategie und Sammelkarten. Durch den Einsatz von Karten schicken wir Kombinationen aus mächtigen Titans und agilen Piloten in den Kampf. Mit den aus dem Hauptspiel bekannten Burn Cards verschaffen wir unseren Einheiten Vorteile in den Gefechten. Außerdem wird es verschiedene Schauplätze der Frontier geben, an denen die Schlachten ausgetragen werden.

Titanfall Assault - Screenshots aus dem Mobile-Game ansehen