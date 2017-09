Tomb Raider Film - Neues Bild zeigt Alicia Vikander als Lara Croft in Action

Die Dreharbeiten zur neuen Spiele-Verfilmung Tomb Raider von Regisseur Roar Uthaug (Cold Prey - Eiskalter Tod) sind bereits abgeschlossen und nun befindet sich der Film in der Postproduktion. Bis auf wenige Bilder gibt es aber noch nicht viel zu sehen.

Statt wie gehofft ein erster Trailer ist jetzt ein neues exklusives Bild (via Empire) erschienen und wirft einen weiteren Blick auf Alicia Vikander als neue Lara Croft-Darstellerin - diesmal mit Pfeil und Bogen.

Nach Spiel-Reboot kommt ein Film-Reboot

Der Kinofilm stellt angelehnt an die Neuauflage der Spielreihe mit Tomb Raider (2013) und Rise of the Tomb Raider (2016) ebenso eine noch junge Lara Croft in den Mittelpunkt der Handlung.

Sieben Jahre nach dem plötzlichen Verschwinden ihres Vater lebt die 21-Jährige Lara Croft in London und verdient sich neben ihrem Studium als Fahrradkurier. Als die Suche nach ihm nach all den Jahren weiterhin ergebnislos bleibt, beschließt sie, sich auf eigene Faust auf die Suche nach ihm zu begeben. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist eine alte Grabstädte (Tomb) auf einer Insel irgendwo vor der Küste Japans.

Walton Goggins wird zum Gegenspieler

Zur Besetzung gehören neben Alicia Vikander als Lara Croft, (Warcraft: The Beginning) als Schiffskapitän Lu Ren und Walton Goggins (The Hateful Eight) als Laras Gegenspieler Mathias Vogel. Der verschwundene Vater wird von Dominic West (The Wire) dargestellt.

Der neue Tomb-Raider-Film ist für den 15. März 2018 in den Kinos angekündigt. Ein erster Trailer lässt noch auf sich warten.