Tomb Raider - Spiele-Verfilmung mit Alicia Vikander als Lara Croft ist im Kasten

Die Dreharbeiten zum Kino-Abenteuer Tomb Raider nach der beliebten Videospiel-Reihe sind in diesen Tagen erfolgreich zu Ende gegangen. Mit der letzten Szene im Kasten, bedankt sich Regisseur Roar Uthaug (Cold Prey - Eiskalter Tod) in einem kurzen Video via Instagram bei seiner gesamten Filmcrew einschließlich Alicia Vikander (Ex Machina) als neue Lara Croft-Darstellerin.

That's a wrap! #tombraidermovie #tombraider A post shared by Roar Uthaug (@roaruthaug) on Jun 9, 2017 at 10:46am PDT

Alicia Vikander als neue Lara Croft

Angelehnt an die Neuauflage der Videospiel-Reihe mit Tomb Raider (2013 und Rise of The Tomb Raider (2015) steht auch im neuen Kinofilm eine noch junge Lara Croft im Mittelpunkt der Handlung.

Der Film setzt rund sieben Jahre nach dem Verschwinden ihres Vaters Lord Richard Croft ein. Die inzwischen 21-Jährige Lara Croft arbeitet während ihres College-Studiums in London als Fahrradkurier und hat sich bewusst gegen das globale Imperium ihres Vaters ausgesprochen. Als es jedoch nach all den Jahren noch immer keine Spur von ihm gibt, begibt sich Lara selbst auf die Suche und reist zu seinem letzten bekannten Aufenthaltsort: Eine alte Grabstädte (Tomb) auf einer Insel irgendwo vor der Küste Japans.

Tomb Raider: Besetzung & Kino-Start

Zur Besetzung gehören neben Alicia Vikander als Lara Croft, Daniel Wu (Warcraft: The Beginning) als Schiffskapitän Lu Ren und Walton Goggins (The Hateful Eight) als Laras Gegenspieler Mathias Vogel. Der verschwundene Vater Lord Richard Croft wird von Dominic West (The Wire) dargestellt.

Bis zum Kinostart dauert es aber noch eine ganze Weile: Der neue Tomb-Raider-Film wird erst am 15. März 2018 in den Kino gezeigt. Ein erster Trailer lässt noch auf sich warten.