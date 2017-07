Tony Hawk's Pro Skater HD - PC-Version wird von Steam entfernt

Das Skate-Spiel-Remake Tony Hawk's Pro Skater HD verabschiedet sich bald von Steam. Die PC-Version des Spiels ist nur noch bis zum 17. Juli erhältlich, bis dahin aber extrem reduziert.

Zurzeit kostet das Spiel auf Steam 80 Prozent weniger als gewöhnlich - statt 9,99 Euro nur noch 1,99 Euro. Wer also nochmal in den Genuss kommen möchte, in ausgewählten Leveln aus Tony Hawk's Skateboarding aus dem Jahr 1999 und Tony Hawk's Pro Skater 2 aus dem jahr 2000 in aufpolierter HD-Optik Ollies und Kickflips zu machen, sollte bald zuschlagen.

Ein Grund für das Verschwinden von Tony Hawk's Pro Skater HD von Steam wurde nicht genannt. Womöglich hängt es allerdings mit auslaufenden Musiklizenzen zusammen, wie zuletzt beim Shooter Alan Wake. Auf der PlayStation 3 und der Xbox 360 ist Pro Skater HD aber weiterhin erhältlich.

