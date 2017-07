Top Gun 2 - Start-Termin, Regisseur & erste Story-Details mit Tom Cruise

Zum heutigen 55. Geburtstag von Tom Cruise (Mission: Impossible, Die Mumie) gibt es konkrete Details zu seinem seit längerem geplanten Top Gun-Sequel.

Top Gun 2 kommt 2019 ins Kino

Während der Actionstar zuletzt die Fans damit überraschte, dass Top Gun 2 jetzt endlich kommen soll, kündigt nun das Filmstudio Paramount den US-Release-Termin an: Am 12. Juli 2019 kommt Top Gun 2: Maverick in die US-Kinos. Ein deutscher Release-Termin wird zu einem ähnlichen Zeitpunkt erwartet.

Joseph Kosinski übernimmt die Regie

Inzwischen wurde auch bestätigt, dass tatsächlich Joseph Kosinski (Tron Legacy) die Regie für das Sequel zum Kinohit Top Gun aus dem Jahr 1986 übernehmen wird. Schon vor einigen Wochen brachte Hauptdarsteller Tom Cruise den Regisseur ins Gespräch, mit dem er bereits den erfolgreichen Science-Fiction-Film Oblivion gedreht hat.

Das Drehbuch stammt von Peter Craig (The Town), Justin Marks (The Jungle Book) und dem Autoren-Duo Ashley Miller und Zack Stentz (X-Men: Die Entscheidung).

Maverick ist in Top Gun 2 zurück

Tom Cruise meldet sich als Maverick im Sequel zurück, über 30 Jahre nach dem Kinohit Top Gun. Inzwischen gibt es auch erste Details zur Story: Demnach wurde Tom Cruise als Kampfpilot Pete 'Maverick' Mitchell der US-Navy befördert. Jetzt übernimmt er selbst die Rolle des Ausbilders bei Top Gun ein und bringt einer neuen Generation von Piloten der United States Navy Fighter Weapons School in Miramar seine Tricks bei. Man darf aber davon ausgehen, dass er auch selbst wieder im Cockpit eines Kampfjets Platz nehmen wird. Mehr dazu wird aber noch nicht verraten.

Wer neben Tom Cruise sonst noch zur Besetzung von Top Gun 2: Maverick gehört, steht noch nicht fest. Voraussichtlich werden die Dreharbeiten nächstes Jahr beginnen, sobald Cruise mit den Dreharbeiten zum neuen Actionfilm Mission: Impossible 6 fertig ist.