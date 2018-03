Total War Saga: Thrones of Britannia - Release verschoben

Anders als ursprünglich geplant, wird Total War Saga: Thrones of Britannia nicht am 19. April 2018 erscheinen. Wie Entwickler Creative Assembly erklärt, wird as Strategiespiel erst am 3. Mai veröffentlicht. Die moderate Verschiebung soll der letzten Politur zugutekommen, wie die Entwickler in einem Blogpost zum neuen Termin von Total War Saga: Thrones of Britannia verraten.

"Wir wollen uns ein bisschen mehr Zeit für den finalen Push verschaffen, also haben wir uns dazu entschieden, die Veröffentlichung um zwei Wochen vom 19. April auf den 3. Mai zu verschieben. Neben unseren üblichen Prozessen vor dem Launch, fügen wir noch einige Features und Änderungen hinzu, für die wir sonst keine Zeit hätten."

Dazu gehören Optimierungen am Balancing der Kampagne und die Überarbeitung der Kampf-KI. Diese soll sich dadurch beim Flankieren intelligenter verhalten. Auch Kollisionsradien und -schäden sollen nochmals auf den Prüfstand kommen und die Zahl und Zusammenstellungen der Armeen angepasst werden.

Interessant ist auch das Feature, welches die Darstellung der Generäle ändert, je älter sie werden. In den zwei zusätzlichen Wochen sollen auch die Animationen noch einmal eine Kur erhalten und zum Release nochmals besser aussehen.