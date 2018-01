Strategietüftler müssen nicht mehr lange warten, dann kriechen die modrigen Grüftkönige im DLC für Total War: Warhammer 2 aus ihren Ruhestätten. Entwickler Creative Assembly hat jetzt alle Einheiten der Erweiterung auf ihrer Webseite bekannt gegeben.

Mit Rise of the Tomb Kings stehen dem Spieler insgesamt vier legendäre Lords zur Verfügung. So kann ab dem 23. Januar 2018 entweder Settrea der Unvergängliche, Arkhan der Schwarze, Königin Khalida oder der Große Hierophant Khatep das Kommando über die eigenen Truppen übernehmen.

Preview-Video: 5 Gründe, warum die Gruftkönige das beste Volk werden könnten

Neue Einheiten in Rise of the Tomb Kings

Die legendären Lords sind aber nicht die einzigen neuen Einheiten im DLC Rise of the Tomb Kings. Zusätzlich gibt es natürlich noch eine Vielzahl an weiteren neuen Monstern, Helden und Belagerungswaffen. Die komplette Liste aller Einheiten (in englischer Sprache) sieht folgendermaßen aus:

Melee Legendary Lord Settra - Mounts: Skeletal Steed, Chariot of the Gods, Warsphinx

- Mounts: Skeletal Steed, Chariot of the Gods, Warsphinx Melee Legendary Lord High Queen Khalida - Mounts: Skeleton Chariot, Necroserpent

- Mounts: Skeleton Chariot, Necroserpent Caster Legendary Lord Arkhan the Black - Mounts: Skeletal Steed, Skeleton Chariot

- Mounts: Skeletal Steed, Skeleton Chariot Caster Legendary Lord Grand Hierophant Khatep - Mounts: Skeletal Steed, Skeleton Chariot, Casket of Souls

- Mounts: Skeletal Steed, Skeleton Chariot, Casket of Souls Melee Lord Tomb King - Mounts: Foot, Skeletal Steed, Skeleton Chariot, Khemrian Warsphinx

- Mounts: Foot, Skeletal Steed, Skeleton Chariot, Khemrian Warsphinx Melee Hero Tomb Prince - Mounts: Skeletal Steed, Skeleton Chariot

- Mounts: Skeletal Steed, Skeleton Chariot Melee Hero Necrotect - Mounts: Skeletal Chariot

- Mounts: Skeletal Chariot Caster Hero Liche Priest - Mounts: Skeletal Steed

Melee Infantry Skeleton Warriors

Melee Infantry Skeleton Spearmen

Melee Infantry Nehekhara Warriors

Melee Infantry Tomb Guard

Melee Infantry Tomb Guard (Halberd)

Missile Infantry Skeleton Archers

Spear Cavalry Skeleton Horsemen

Melee Cavalry Nehekhara Horsemen

Chariot Skeleton Chariots

Missile Cavalry Skeleton Horse Archers

Missile Chariot Skeleton Archer Chariots

Flying War Beasts Carrion

Monstrous Infantry Ushabti

Monstrous Missile Infantry Ushabti (Great Bows)

Monstrous Infantry Sepulchral Stalkers

Monstrous Cavalry Necropolis Knights

Monstrous Cavalry Necropolis Knights (Halberds)

Monster Tomb Scorpion

Monster Khemrian Warsphinx

Monster Necrosphinx

Magical Monster Hierotitan

Catapult Screaming Skull Catapult

Magical Artillery Casket of Souls

Legions of Legend (Campaign only and obtained via the Mortuary Cult)

Usirian’s Legion of the Netherworld: Ethereal Nehekhara Warriors with improved damage

Ethereal Nehekhara Warriors with improved damage Storm Riders of Khsar: Faster Nehekhara Horsemen with improved charge bonus, health and armour

Faster Nehekhara Horsemen with improved charge bonus, health and armour The Flock of Djaf: Faster & Larger Carrion with Death From Above ability

Faster & Larger Carrion with Death From Above ability Venom Knights of Asaph: Larger Necropolis Knights with more health, charge bonus and armour

Regiments of Renown (Campaign and Multiplayer and obtained through the Regiments of Renown recruitment panel)

King Nekhesh’s Scorpion Legion: Skeleton Spearmen with poison attacks and medium armour

Skeleton Spearmen with poison attacks and medium armour The Khepra Guard: Dual wielding tomb guards with regeneration

Dual wielding tomb guards with regeneration Blessed Legion of Phakth: Skeleton Archers with longer range, medium armour and armour sundering projectiles

Skeleton Archers with longer range, medium armour and armour sundering projectiles Chosen of the Gods: Ushabti (Great Bows) with ‘Shieldbreaker’ contact effect and shrapnel projectiles

Ushabti (Great Bows) with ‘Shieldbreaker’ contact effect and shrapnel projectiles Eyes of the Desert: Sepulchral Stalkers with Stalk ability

Sepulchral Stalkers with Stalk ability The Sphinx of Usekph: Necrosphinx with Magical and Fire attacks and more health

