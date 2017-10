Das Update »Mortal Empires« für Total War: Warhammer und Total War: Warhammer 2 kombiniert zum ersten Mal in der Total-War-Geschichte die Kampagnenkarten zweier Spiele zu einer einzigen riesigen Welt. Was es über den Giganten-Patch zu wissen gibt, halten wir in unserem kurzen FAQ fest.

Wann erscheint Mortal Empires?

Am 26. Oktober 2017. Die Steam-Freischaltung erfolgt wahrscheinlich um 19:00 Uhr.

Wie bekomme ich die Mortal-Empires-Kampagne?

Spieler, die sowohl Total War: Warhammer als auch Total War: Warhammer 2 besitzen, erhalten die neue Weltkarte kostenlos mit dem neuen Update.

Wie viele spielbare Völker gibt es?

Mit allen DLC-Fraktionen stehen 35 Völker zur Wahl. Auf der gesamten Weltkarte starten im ersten Zug 117 Fraktionen in die Kampagne.

Bleiben die Startpositionen der einzelnen Fraktionen gleich?

Nicht für alle. Das Imperium beispielsweise startet am altbekannten Ort, Queeks Skavenclan dagegen im Norden der Südlande.

Brauche ich Fraktions-DLCs, um Völker wie die Waldelfen spielen zu können?

Ja. Ohne DLCs sind nur die Standardfraktionen verfügbar: Imperium, Bretonia, Zwerge, Grünhäute, Vampirfürsten, Hochelfen, Dunkelelfen, Echsenmenschen und Skaven.

Enthält die Mortal-Empires-Karte alle Gebiete der beiden einzelnen Spielteile?

Nein. Die kombinierte Karte vereinfacht und verkleinert die Gesamtwelt etwas, etwa an den südlichen Rändern von Lustria und den Südlanden. Außerdem rücken die Kontinente näher zusammen.

Müssen auch »alte« Völker um den magischen Mahlstrom kämpfen?

Nein, die Mahlstrommechanik entfällt in der Mortal-Empires-Kampagne. Als grobe Richtlinie gilt der Eroberungssieg, jedes Volk hat jedoch eigene, erweiterte Siegbedingungen.

Sind wie im ersten Teil wieder nur bestimmte Siedlungen besetzbar?

Nein, Mortal Empires übernimmt die Klima-Mechanik aus Total War: Warhammer 2. Wir können grundsätzlich überall siedeln, teilweise aber Mali in Kauf nehmen.

Nein, sowohl Völker als auch Startpositionen werden auch weiterhin per Patch hinzugefügt oder verändert. Die Norsca-Stämme etwa sind in der Mortal-Empires-Kampagne nicht von Anfang an spielbar.