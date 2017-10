Kein Total War ohne bergeweise Mods, und jetzt steht der Steam Workshop auch für Total War: Warhammer 2 offen. Zwar konnte die Community bereits vorher Mods erstellen, aber der Workshop als einfachster Weg zu Download und Installation blieb zum Release noch deaktiviert.

Die Fan-Erweiterungen sorgten oft für Stabilitätsprobleme, an denen die Entwickler erst noch schrauben wollten. Deswegen haben sie den Workshop erst jetzt freigegeben. Und die Modder ließen sich nicht lange bitten! Fast 600 Mods stehen aktuell zur Verfügung.

Viele davon sind klassische Verbesserungen, die es auch schon für den Vorgänger gab. An der Beliebtheitsspitze steht die "Better Camera Mod", die uns unter anderem sowohl näher heran als auch weiter hinaus zoomen lässt. Der "Home Region Movement Bonus" ist ebenfalls wieder dabei. Mit ihm bewegen wir uns in eigenen Gebieten schneller, um Invasoren nicht ewig hinterherlaufen zu müssen.

Größere Mods wie komplette Gameplay-Überarbeitungen oder neue Völker stehen noch aus - dürften aber erfahrungsgemäß nicht lange auf sich warten lassen. Unser Test zu Total War: Warhammer 2 verrät, warum das Spiel auch ungemoddet schon enorm viel Spaß macht.