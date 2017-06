Während der E3 kann man sich vor neuen Spiele-Trailern in der Regel kaum retten. Täglich werden neue Spiele angekündigt oder bisher ungesehenes Gameplay gezeigt. Wir haben aus den Massen an neuen Videos zehn absolute Highlights herausgepickt, die man auf keinen Fall verpasst haben sollte.

Beyond Good & Evil 2

Auf der Ubisoft-Pressekonferenz platzte die Bombe: Nach jahrelanger Ungewissheit und endlosen Verschiebungen, gibt es wieder ein neues Lebenszeichen von Beyond Good & Evil 2. Und mit Lebenszeichen meinen wir einen extrem beeindruckenden Trailer, der 14 Jahre nach dem Vorgänger die Begeisterung ganz neu entfacht. Da wundert es wenig, dass sich der Schöpfer der Marke Michel Ancel live auf der Bühne ein Tränchen verdrückt.

Age of Empires: Definitive Edition

Und auch damit hätte wohl niemand vorher gerechnet: Der pixelige Klassiker und ewige Publikumsliebling Age of Empires soll zum 20. Geburtstag in 4K und mit neuen Features zurückkehren. Der Trailer zur Age of Empires: Definitive Edition versprüht dabei trotz optischer Generalüberholung genau den Retro-Charme, den sich Fans wünschen - das liegt vor allem an der Geräusch- und Musikkulisse. Wir sagen nur: Wololo.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Der Kampf gegen das faschistische Regime in einer alternativen Version der 60er Jahre geht weiter! Dass sich Wolfenstein 2: The New Colossus dabei aber wie sein Vorgänger nicht immer allzu ernst nimmt, macht der Ankündigungs-Trailer zur Wolfenstein-Fortsetzung schnell klar: Im besetzten Amerika erobern Sendungen wie "Liesel der Panzerhund" oder "German, or else..." das US-Fernsehen. Dann gibt's aber noch einige brachiale Gameplay-Szenen zu sehen. Der Ton trifft erneut exakt den richtigen Nerv irgendwo zwischen Parodie und blutigem Ernst.

Das gab's noch bei Bethesda: The Evil Within 2, Fallout 4 VR

Assassin's Creed Origins

Nachdem ja bereits fast alle Infos rund um Assassin's Creed Origins vor der E3 geleakt waren, schien die Überraschung schon verdorben. Aber dann zog der Trailer mit fünf Minuten Gameplay zu Assassin's Creed Origins doch wieder alle Blicke auf sich. Das liegt vor allem am neuen und faszinierenden Setting im alten Ägypten und vielen Neuerungen: Dank Open World, Skills, Loot und überarbeitetem Kampfsystem hat sich Assassin's Creed nämlich zu einem Action-RPG weiterentwickelt, das uns an The Witcher 3 und sogar Dark Souls erinnert.

Das gab's noch bei Ubisoft: Neues Piraten-Spiel, Far Cry 5

God of War

Es gibt vermutlich kaum ein Spiel, um das PC-Spieler die PS4-Besitzer nach dieser E3 so sehr beneiden wie God of War. Serienheld Kratos hat die griechische Mythenwelt hinter sich gelassen und nimmt es jetzt mit nordischen Kreaturen auf. Außerdem ist er Vater geworden und muss seinen Sohn nun auf einer gefährlichen Reise zum Krieger ausbilden. Der Trailer erzeugte auf der Sony-Pressekonferenz eine einmalige Stimmung macht definitiv Lust auf mehr. Aber: Nur auf der PS4. Das tut weh.

Auch exklusiv für PS4: Zombie-Survival in Days Gone

Metro: Exodus

Ein grafisches Highlight der Messe und gleichzeitig eine gelungene Überraschung ist Metro: Exodus. Der Debüt-Trailer zum dritten Teil der Shooter-Reihe hinterlässt einen fantastischen Eindruck - zumal die Areale jetzt deutlich größer und frei begehbar sind. Die butterweichen Animationen und die düstere Endzeit-Atmosphäre im Video macht das Warten bis zum Release 2018 auf alle Fälle nicht gerade leicht.

Anthem

Anthem ist für viele das Gesprächsthema der E3 schlechthin. Dass Bioware sich statt Story-Rollenspielen jetzt Online-Actionspielen widmet, mag zwar einigen sauer aufstoßen, trotzdem sorgen die ersten Gameplay-Szenen zu Anthem für reihenweise offene Münder im Publikum. Die exotische Sci-Fi-Welt sieht dank Frostbite Engine einladend schön aus und das Gameplay mit den Exosuits wirkt schnell und dynamisch. Hoffentlich sieht das fertige Spiel genauso aus!

Das gab's noch bei EA: Battlefront 2, NfS Payback

A Way Out

Der Trailer zur EA-Überraschung A Way Out demonstriert direkt, wo's langgeht: Teamwork ist hier Pflicht. Der ausschließlich auf zwei Spieler ausgelegte Titel von den Machern von Brothers: A Tale of Two Sons zeigt eindrucksvoll, dass Koop mehr sein kann (und auch muss) als Singleplayer zu zweit. Wir haben A Way Out übrigens bereits gespielt und verraten, wie gut das Spielprinzip in der Praxis funktioniert.

The Crew 2

Rennspiel trifft Inception - so lässt sich der beeindruckende Trailer zu The Crew 2 wohl am kürzesten beschreiben. Das aufwändige Video stellt auf clevere Art und Weise dar, dass man die kompletten USA befahren kann, und zwar diesmal auch mit Booten, Flugzeugen und Motorrädern.

Ori and the Will of the Wisps

Im Messe-Trubel gehen die etwas kleineren Spiele ja gerne etwas unter. Dabei ist der Trailer zur Jump&Run-Fortsetzung Ori and the Will of the Wisps ein atmosphärisches Highlight der E3 2017 und verbindet wunderschönes Artdesign mit einem fantastischen Soundtrack. Das erzeugt sogar bei Spielern, die den tollen Vorgänger Ori and the Blind Forest nicht kennen, eine Gänsehaut.