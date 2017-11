Trailer-Quiz zu Need for Speed Payback - Mit Racing-Wissen einen Gaming-PC gewinnen

In Fortune Valley zieht das "House" die Fäden. Das Kartell beherrscht das Glücksspiel, manipuliert die Straßenrennen und hat noch weitaus mehr Dreck am Stecken. Es wird Zeit, das jemand diesen Verbrechern das Handwerk legt. Dieser jemand bist du!

In Need for Speed Payback führst du deine Crew im Kampf gegen das House und zeigst seinen Schergen die Rückleuchten - auf der Straße und auch abseits davon.

Doch ohne die richtige Maschine hat auch der beste Fahrer keine Chance. Deshalb verlosen wir gemeinsam mit EA das ultimative Gaming-Paket zu Need for Speed Payback, inklusive fettem Gaming-PC und bequemem Noblechairs Gaming-Stuhl, im Gesamtwert von rund 2.800 Euro.

Trailer schauen und Fragen beantworten

Ganz ohne Grips seid ihr dem House aber nicht gewachsen. Deshalb prüfen wir euer Racing-Wissen mit drei Fragen, bevor wir euch in die Lostrommel lassen. Alle Antworten findet ihr unten in diesem Artikel im neuen Trailer zu Need for Speed Payback.

Zum Trailer-Quiz: Hast du das Zeug zum Street-Racer?

Wer alle drei Fragen richtig beantwortet, hat die Chance, das Need for Speed Gaming-Paket im Wert von rund 2.800 Euro zu gewinnen. Enthalten sind:

Ein individueller NFS Payback Gaming-PC von Gigabyte und Caseking.de (AMD Ryzen 7 1800X 3,6 GHz, 16 GB RAM, Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC, Samsung 960 PRO SSD mit 512 GB, Wasserkühlung)

Ein NFS Payback PC-Spiel

Ein Noblechairs Gaming-Stuhl

Ein Shirt von Asos, das es so auch im Spiel gibt

Teilnahmeschluss ist der 17. November, 23:59 Uhr.