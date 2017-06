Okay, eines muss man auch als Fan von Open Worlds zugeben: Der Trend ebbt 2017 ein bisschen ab. Wo vor zwei Jahren noch jeder Publisher sein Triple-A-Budget für offene Spielwelten hergegeben hat, beharrt auf der diesjährigen E3 eigentlich nur noch Ubisoft auf dieser Stoßrichtung. Trotzdem gibt's einige Open-World-Perlen, auf die man sich freuen kann. Die Top 5 dieser Favoriten wollen wir hier vorstellen.

Oh, und falls Sie sich wundern, warum Red Dead Redemption 2 es nicht in die Liste schafft: Wir besprechen hier nur Titel, bei denen wir uns sicher sind, dass sie auf der E3 2017 prominent präsentiert werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Rockstar Games sich auf der Messe meist komplett heraushält - wir rechnen da wenn überhaupt mit einem neuen Trailer-Schnipsel auf Sonys Pressekonferenz. Die Chance auf neues Red-Dead-Futter ist schlicht zu gering für diese Übersicht (so vielversprechend das Spiel auch aussehen mag).

Und wenn Sie angesichts aktueller Open Worlds nur teilnahmslos mit dem Schultern zucken, weil der Franchise-Markt Ihnen auf den Keks geht, dann finden Sie vielleicht bei unseren Top 10 zu erwartenden Neuankündigungen ein paar interessante Titel.

Der Story-Shooter - Far Cry 5

Kurz vor der E3 2017 enthüllt, sorgt Far Cry 5 vor allem durch sein Setting für Aufsehen. Erstmals ballern wir nämlich in den USA und bekämpfen in einer fiktiven Gegend des Bundesstaats Montana eine gewalttätige Sekte. Kontroverser Stoff, der sicher für eine coole Story taugt. Gespannt sind wir natürlich auch, ob der Sektenführer Joseph Seed in punkto Charisma an Vaas Montenegro und Pagan Min heranreicht.

Aber auch auf der Gameplay-Seite gibt's spannende Fragen, die auf der E3 aller Voraussicht nach beantwortet werden. Etwa, wie sich die neuen Luftkämpfe steuern, wie der Charaktereditor aussieht und wie gut sich die Kampagne von Far Cry 5 im Koop spielt. Bisher war der Modus für zwei Spieler ja stets auf Nebenmissionen beschränkt, das wird sich jetzt ändern.

