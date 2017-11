Entwickler Hi-Rez Studios, zuletzt verantwortlich für den Shooter Tribes: Ascend, hat das Markenzeichen Tribes Royale registrieren lassen. Das legt die Vermutung nahe, dass im US-amerikanischen Alpharetta bereits an einem neuen Spiel im Battle-Royale-Setting gearbeitet wird.

Battle Royale im Aufschwung

Das Rezept, das derzeit die halbe Gaming-Welt in Atem hält, ist so simpel wie genial. Man nehme eine Anzahl zufällig zusammengewürfelter Spieler, schicke sie in einer schrumpfenden Arena auf die Suche nach herumliegenden Waffen und Ausrüstungsgegenständen und legt eine Regel fest: der letzte Überlebende gewinnt die Partie.

So geschehen bei The Culling, H1Z1, Fortnite: Battle Royale und allen voran, dem Steam-Phänomen PlayerUnknown's Battlegrounds. Alle Titel sind sogenannte Last-Man-Standing-Shooter und begeistern mit ihrem Spielkonzept eine immer größere Spielerschaft.

Kommt ein Tribes Battle Royale?

Durch die Markenregistrierung gehen wir davon aus, dass mit Tribes Royale bald ein neuer Wettbewerber in die Schlacht um die Krone des königlichen Modus einsteigt.

Als weiterer Hinweis kann eine Stellenausschreibung von Hi-Rez Studios interpretiert werden, wonach die Entwickler nach Waffen-Model-Designern, Effektspezialisten sowie Netzwerkadministratoren suchen. Wenn das nicht verdächtig nach einem neuen Online-Shooter klingt, dann wissen wir auch nicht.