Trollhunters - Guillermo Del Toros Netflix-Serie erhält zwei Spin-Offs

Die Trollhunters melden sich zurück: Guillermo Del Toros Animations-Serie von DreamWorks wird am 15. Dezember mit der 2. Staffel auf Netflix fortgesetzt.

Ein erster Trailer wirft schon jetzt einen Blick auf die neuen Folgen. Neu dabei ist der bösartige Bruder von Blinky, der im Original von Star Wars-Star Mark Hamill gesprochen wird.

Zwei Spin-Offs mit Zauberer und Aliens

Neben den neuen Folgen hat der Filmemacher noch eine weitere Überraschung für die Fans bereit. So kündigt Guillermo Del Toro für die nächsten Jahre gleich zwei Spin-offs der Animationsserie an, in der Zauberer und Aliens im Mittelpunkt der Geschichte stehen werden.

Gemeinsam runden sie die Trilogie Tales of Arcadia ab, bestätigt Regisseur Guillermo del Toro gegenüber Entertainment Weekly.

"Die Idee war, drei eng miteinander verknüpfte Serien zu kreieren, die auf einer gemeinsamen Mythologie beruhen."

Tales of Arcadia

Die Animationsserie und erste Spin-off namens 3 Below feiert nächstes Jahr auf Netflix Premiere und handelt von zwei königlichen Alien-Jugendlichen, die nur knapp einem Anschlag des bösen Alien Diktators entgehen können. Auf der Flucht erleiden sie auf der Erde eine Bruchlandung, ganz in der Nähe der kalifornischen Kleinstadt Arcadia.

Die zweite Animationsserie namens Wizards geht voraussichtlich erst 2019 auf Netflix an den Start und folgt einer Gruppe von magischen Helden, die Handlungsstränge von Trollhunters und 3 Below aufgreifen und verbinden werden, bestätigt del Toro.