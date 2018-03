Tropico 6 - Weltexklusiv gespielt: Große Titelstory am Donnerstag

El Presidente kehrt zurück - und keiner hat gewieftere Spione im Präsidenten-Palast als wir! Als weltweit erstes Spielemagazin durften wir Tropico 6 einen kompletten Tag spielen. Was euch im neuen Tropico erwartet, verraten wir euch ab dem Donnerstag, den 15. März, in unserer großen GameStar-Titelstory.

Wie spielen sich die größten Neuerungen wie die unterschiedlichen Inseln und die Weltwunder-Raubzüge? Wie will Tropico 6 das Beste aus allen Vorgängern vereinen? Und woran könnte das noch scheitern? All diese Fragen und mehr werden wir beantworten! Diese Inhalte haben wir für euch in der Pipeline:

Tropico 6 weltexklusiv gespielt: Unsere große Plus-Titelstory



Neuer Entwickler, neue Ideen, alte Stärken - wird Tropico 6 ein würdiger Nachfolger? Unsere Titelstory klärt auf! Selbstverständlich findet ihr die große Preview auch fein aufbereitet in der nächsten GameStar-Ausgabe, die am 17. 3. für Abonennten und im Online-Heftarchiv erscheint.



15. 3. - Riesen-Preview zu Tropico 6: Angriff auf Anno (Plus)

15. 3. - Preview-Video: Tropico 6 erstmals gespielt (Plus)

15. 3. - Analyse: So will Tropico 6 das Beste aus den Vorgängern vereinen

15. 3. - Aufbauspiel-Showdown im Video: Tropico 6 vs. Anno 1800

16. 3. - History-Video: Die Geschichte von Tropico

16. 3. - Die größte Stärke von Tropico: Dimi erklärt die Faszination der Serie

16. 3. - Entwickler-Interview: Der Lead Content Designer von Tropico 6 bei GameStarTV (Plus)

17. 3. - Die 10 besten Aufbauspiele aller Zeiten: Gebaut für die Ewigkeit

17. 3. - Warum ist Strategie so ein typisch deutsches Genre? (Update) Die Tropico-Macher und andere Entwickler antworten

Passend dazu: Plus-Podcast zu Politik in Spielen und Report zu Politik in Spielen