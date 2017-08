Für die Benutzer von Twitch Prime gibt es jetzt mal wieder ein kleines Geschenk. Diesmal handelt es sich dabei um das Adventure-Remake Day of the Tentacle Remastered.

Um das Geschenk abzuholen, müssen Sie sich lediglich bei ihrem Twitch-Prime-Account anmelden und danach auf das Kronen-Symbol in der rechten oberen Bildschirmecke klicken. Aus dem Menü wählen Sie dann Day of the Tentacle Remastered aus. Als nächstes starten Sie die Twich Desktop App, laden sich das Adventure runter und können dann umgehend loslegen.

Allerdings sollten Sie sich nicht allzu viel Zeit damit lassen, das Geschenk abzuholen. Die Aktion endet nämlich bereits am 8. August 2017.

Das ist Day of the Tentacle Remastered



In der Fortsetzung von Maniac Mansion spielen Sie im Zuge einer irrwitzigen Zeitreise abwechselnd drei ungemein schräge Charaktere mit denen Sie versuchen die Weltherrschaftspläne eines mutierten Tentakels zu vereiteln. Die Remastered-Version wartet mit überarbeiteter Grafik und neuen Inhalten auf. Außerdem wurde die Steuerung überarbeitet, man kann aber jederzeit zwischen der alten und neuen Version wechseln.

