Fortnite wird immer größer und lockt nun auch die Stars in den Battle Royale. In einem Twitch-Stream am 15. März verbündete sich der berühmte Streamer Ninja mit dem noch berühmteren Rapper Drake zu einem gemeinsamen Ringen gegen andere Spieler.

Die Zuschauerzahlen, die dieses Event anzog, sprengten bisherige Twitch-Rekorde. Wo Dr DisRespect mit 388.000 Zuschauern und Tyler1 mit etwa 403.000 Zuschauern bisher die Spitzenpositionen belegten, begrub der Drake-Ninja-Stream diese Werte mit über 600.000 Leuten. Kein Wunder, schließlich hat Drakes Twitter-Account fast 37 Millionen Follower.

Später jointe auch Megaupload-Chef Kim Dotcom das Duo - Publicity kann schließlich nicht schaden. Nach eigenen Angaben spielt Drake Fortnite seit knapp zwei Monaten. Während der Studioaufnahmen gäbe es immer wieder Freizeit, die man fürs Zocken nutzen könnte. Der komplette Stream lässt sich als Twitch-Aufzeichnung anschauen.

Fortnite befindet sich seit Wochen auf der Überholspur und macht PUBG zumindest auf Augenhöhe Konkurrenz. Das ranghohe Stars via Social Media von ihren Erfahrungen mit Fortnite berichten, erhöht die Reichweite des Spiels natürlich enorm. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Snoop Dogg.

