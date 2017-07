Two Worlds 2: Call of the Tenebrae - Story-DLC für sechs Jahre altes Spiel erscheint als Standalone-Version

Der Story-DLC Two Worlds 2: Call of the Tenebrae für das rund sechs Jahre alte Rollenspiel erscheint morgen, am 15. Juli 2017 auf Steam. Heute gibt der Publisher TopWare Interactive bekannt, dass die Erweiterung nicht nur als AddOn, sondern auch als Standalone-Version zur Verfügung stehen wird.

Zum Spielen von Call of the Tenebrae sei demnach weder die Grundversion des Spiels, noch Grundkentnisse der Hauptkampagne nötig. Daher habe man sich dazu entschieden, die neuen Missionen auch als selbstlaufendes Spiel anzubieten. Die Version steht zum Launchpreis noch bis zum 20. Juli mit 10 Prozent Rabatt für 13,49 Euro im Angebot. Besitzer des Hauptspiels sparen noch ein paar Euro mehr. Als DLC kostet Call of the Tenebrae 9,99 Euro auf Steam.

Die Handlung von Tenebrae

Der schockierende Mord an dem am der vertrauten Verbündeten des Helden, der halb-Orkin DarPha, setzt eine Kette von Ereignissen in Schwung, die eine mächtige neue Magie und ein dunkles Böses mit unheimlichen Plänen für die Bewohner von Antaloor ans Licht bringen. In einem Kampf zwischen zwei Häuptlingen eines wilden Stammes von Ratten-ähnlichen Kreaturen, die als "The Chosen" bekannt sind, hat der Held nur wenige Tage, um einen verschlagenen Plan zu stoppen, der das Licht von Antaloor für immer auslöschen könnte! Mit vertrauten Gesichtern und neuen Verbündeten gleichermaßen, müssen Sie ein völkermörderisches Rätzel lösen, dass die Harmonie von Antaloor zerstören und ihre Bewohner vernichten würde. Eine kleine Stadt mit einem tödlichen Geheimnis und die Entdeckung von mächtigen Reliquien aus einer vergessenen Zeit führen zu einem schockierenden Geheimnis, das Antaloor für immer verändern wird.

