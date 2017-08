Ubisoft wächst weiter und expandiert. Nach Bordeaux und Berlin geht es diesmal weiter hoch in den Norden nach Schweden. Dort eröffnet in der Hauptstadt Ubisoft Stockholm seine Pforten. Die Leitung übernimmt ein langjähriger EA/DICE-Manager, der vor allem Battlefield-Spieler bekannt sein dürfte: Patrick Bach.

Umziehen muss Bach dafür wahrscheinlich nicht, EA DICE befindet sich in der Nachbarschaft zum neuen Ubisoft-Studio und der frisch gebackene Studiochef lebt bereits seit längerer Zeit in Schweden.

Das Stockholm-Studio soll eng mit den Kollegen von Massive Entertainment (The Division) in Malmö an »Triple A«-Spielen zusammenarbeiten. Konkret benennt Bach die Avatar-Spiele, die bei Massive zur neuen Filmserie von James Cameron entstehen.

Wer Lust hat, zusammen mit Bach zu arbeiten, kann sich bewerben. Der Studiochef möchte in Stockholm rund 100 Leute beschäftigen und auch bei Massive gibt es noch freie Stellen. Weitere Informationen finden Sie unter http://jobs.ubisoft.com/