Uncharted-Film - Neuer Autor schreibt Origin-Story über Nathan Drake

Sony plant schon seit geraumer Zeit eine Spiele-Verfilmung seiner erfolgreichen Uncharted-Reihe. Nach diversen Umbesetzungen zeigt sich nun Regisseur Shawn Levy (Stranger Things) für die erste Kinofassung verantwortlich.

Auch einen Hauptdarsteller gibt es bereits: Spider-Man-Darsteller Tom Holland soll den jungen Nathan Drake in seinem ersten großen Abenteuer darstellen.

Inzwischen hat das Filmstudio offenbar einen neuen Drehbuchautor gefunden, der nun die passende Story schreiben soll. Dabei handelt es sich um Rafe Judkins, der sich zuletzt für die Serien Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. und Chuck als Autor und Produzent verantwortlich zeigte. Bestätigt wurde die Neubesetzung von Uncharted-Produzent Charles Roven gegenüber dem US-Magazin Deadline.

Die letzte Drehbuchfassung zum Uncharted-Film stammt von Joe Carnahan (Smokin' Aces, Death Wish). Diese entstannt jedoch bevor man sich auf eine völlig neue Ausrichtung des Films einigte. Die Idee zur Prequel-Story stammt übrigens vom Hauptdarsteller Tom Holland selbst.

Seit einiger Zeit kursieren außerdem Gerüchte über eine Besetzung von Bryan Cranston als Drakes Mentor Victor 'Sully' Sullivan im Internet, offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Sobald das neue Drehbuch fertig ist, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die Suche nach der weiteren Besetzung beginnt. Einen konkreten Kinostarttermin gibt es bislang noch nicht.

