Unity Engine - Neue Demo zeigt die Zukunft der Echtzeit-Grafik

Eine neue Grafik-Demo der Unity Engine 2018 zeigt eindrucksvoll, was heute grafisch alles möglich ist. Der fast vierminütige Teaser »Book of the Dead« über der News zeigt eine düstere Umgebung mit Zombies, eine mysteriöse lebendige Statue und einen detailverliebten Wald voller merkwürdiger Kreaturen samt beeindruckend scharfer Texturen.

Das Video aus der Ego-Perspektive stammt von Unitys Demo-Team, die sich schon für Adam (2016) und The Blacksmith (2015) verantworlich zeigten. Im Vergleich sieht man schön, wie sich die 3D-Grafik seitdem weiterentwickelt hat.

Die Demo soll eigentlich interaktiv und damit auch spielbar sein. Wir können herumlaufen und die malerische Landschaft erkunden. Neben dem Optischen spielen aber auch narrative und filmische Elemente eine Rolle. Immer, wenn wir in einen neuen Bereich teleportiert werden, ensteht ein filmtypischer Schnitt. Gleichzeitig passen sich Kamera-Schnelligkeit und Stabilität an die Gefühle des Protagonisten an.

Die Beta läuft bereits

Book of the Dead wurde mithilfe der neuen »Scriptable Render Pipeline« erstellt, die die Entwickler stärkeren Einfluss auf Unitys Render-Architektur nehmen lässt und soll zeigen, was mit der neuen Technologie alles möglich ist. Alle weiteren Verbesserungen der Unity Engine 2018 lassen sich im Entwickler-Blog nachlesen. Eine erste Version kann man bereits im Rahmen einer Beta testen.

Die realistischen Umgebungen entstehen durch Photogrammetrie, eine Technik, die in unserem Video genauer erklärt wird. Reale Objekte werden hier fotografiert, eingescannt und in 3D-Modelle umgewandelt. Mit Quixel Megascans gibt es sogar eine öffentlich zugängliche Datenbank für solche Aufnahmen.

Laut der Entwickler soll eine solche Grafik-Qualität bald auch in Spielen möglich sein. Zumindest auf High-End-PCs. Spiele wie The Vanishing of Ethan Carter haben bereits eindrucksvoll gezeigt, was mit Techniken wie Photogrammetrie möglich ist.