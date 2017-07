Unprogress - Beeindruckende Grafikdemo ist nur 4 Kilobyte groß

Vom 14. bis zum 16 Juli fand in Flateby in Norwegen die Solskogen 2017 statt, einer der größten Events der immer noch sehr aktiven Demoszene. Seit 2002 treffen sich dort findige Programmierer, Grafiker, Musiker und kreative Bastler, die PCs und andere Maschinen an ihre Grenzen bringen.

Neben Party, Zelten, Grillen und dem Austausch mit Gleichgesinnten stehen auch allabendlich Live-Wettkämpfe auf dem Programm. Ein besonders spektakuläreres Ergebnis hat dabei die Gruppe Fairlight mit der Demo »Unprogress« geschaffen. In der Kategorie »4K Intro« entstand folgender Beitrag:

4K steht hier übrigens nicht für die 4-fache-HD-Auflösung, sondern für 4k. Die Grafikdemo wird mit einer ausführbaren Datei gestartet, die nur 4 Kilobyte groß ist. Fun-Fact: Allein das eingebundene YouTube-Video kommt bereits auf eine Größe von rund 50 Megabyte.

Viele weitere, sehenswerte Beiträge finden Sie auf der Download-Seite zum Festival, in der die Dateien und Einreichungen auf dem heimischen Gerät gestartet und betrachtet werden können. Auch Beiträge für den Amiga, MacOS und C64 lassen sich dort bestaunen.

