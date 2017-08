Dass Epics neues Spiel Fortnite nicht bei Steam erhältlich ist, liegt sicherlich vor allem daran, dass die Entwickler der Unreal-Engine ihre eigene Gaming-Plattform bewerben wollen: Den Epic Game Launcher. Epics CEO Tim Sweeney scheint in diesem Zusammenhang aber ganz generell kein Freund von Valves Preispolitik zu sein.

Bei Twitter mockiert er sich über den »Cut« von 30 Prozent, den Steam von den Umsätzen der Entwickler einbehält, die ihre Spiele über Valves Plattform vertreiben. Wörtlich übersetzt: »Ich habe keinen Schimmer, warum Steam noch immer 30 Prozent einbehält. Die Gebühren jeder Master- und Visa-Card-Transaktion liegen bei 2 bis 5 Prozent, und die CDN-Bandbreite liegt bei 0.002 Dollar pro Gigabyte.«

CDN bezeichnet hier übrigens die Daten- und Serverdienstleistung hinter den gigantischen Datenmengen, die auf Steam im Umlauf sind.

Not sure why Steam is still taking 30% of gross. MasterCard and Visa charge 2-5% per transaction, and CDN bandwidth is around $0.002/GB.

Auf den Tweet gibt es diverse Reaktionen, in denen Valves Monopolstellung schlecht abschneidet. George Broussard, Mitbegründer von 3D Realms und Entwickler von Duke Nukem 3D, äußert sich lakonisch: »Steam hat ein faktisches Monopol gegenüber Entwicklern, die Geld verdienen und nicht verhungern wollen. Auf Steam zu verzichten, bedeutet heutzutage beruflichen Suizid.« Und im darauffolgenden Tweet:

Because they can and ppl are used to 30% cuts. Same for the App Store and Google Play, no? They could all be 10%, but give up billions? No.