Untitled Goose Game - Dieses Spiel ist Gans schön fies (und brüllend komisch)

Gänse sind einfach die lustigsten Oberfieslinge der Natur. Sie sind verschlagen, hinterlistig und zickig! Deshalb kann man das noch namenlose Gänsespiel "Untitled Goose Game by House House" als Tribut an die gemeine Gans verstehen.

Der Trailer demonstriert wunderbar, worum es geht: Die Gans macht einen auf Metal Gear Solid und schleicht sich an, schlägt aus dem Hinterhalt zu und treibt arglose Dorfbewohner in den Wahnsinn. Das erste Opfer ist der Gärtner im Trailer. Die grausame To-Do-Liste der Horror-Gans: Brich in den Garten ein, klau die Schlüssel des Gärtners, mach den Gärtner nass und mach ein Picknick. Logisch.

Das Gameplay ist ein Mix aus Puzzles, Stealth und Sandbox mit einer scheinbar intuitiv einfachen Steuerung: Laut Schnattern mit einer Taste, Dinge mit dem Schnabel schnappen mit der anderen. Die einfachen Mittel einer Gans reichen eben schon aus, um Menschen zu terrorisieren (und ein Picknick zu machen). Begleitet wird das ganze Unheil von fröhlicher Klaviermusik. Es ist irgendwie einfach wunderbar.

Vielmehr als den Trailer gibt es bisher zum Untitled Goose Game leider noch nicht. Der Entwickler House House schreibt auf der offiziellen Website: "Es ist ein wunderschöner Morgen im Dorf. Und du bist eine fürchterliche Gans." Der Release ist für 2018 geplant. Immerhin deutet das Ende des Trailers einen Koop-Multiplayer an. Doppelte Gans, doppeltes Chaos quasi.

House House hat zuletzt im Juli 2016 das kuriose Multiplayer-Spiel Push Me Pull You veröffentlicht.

Ist Untitled Goose alberner Unsinn? Ja. Können wir es trotzdem kaum erwarten, diese Gans zu spielen? Verdammt, ja.