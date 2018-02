USK sucht App- & Spieletester - Jetzt bewerben!

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle sucht ab sofort zur Verstärkung des Teams in Berlin einen/eine Mitarbeiter*in im Bereich Jugendschutz bei Apps und digitalen Spielen. Die anspruchsvolle Aufgabe umfasst nicht nur das Spielen/Sichten von Apps und Online-Spielen, sondern auch die Dokumentation des gesamten Prüfvorgangs.

Die vollständige Aufgabenbeschreibung und Anforderungen haben wir unten aufgelistet.

Aufgabenbeschreibung

Sichtung von Apps und Onlinespielen mit Fokus auf Jugendschutz im Kontext von IARC

Eigenständiges Auffinden und Filtern von problematischen Inhalten

Erstellen von Dokumentationen (Test Reports) in Abstimmung mit der Projektleitung

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung des IARC-Verfahrens

Unterstützung des IARC-Teams bei der Kommunikation mit Projektpartnern und Entwicklern

Anforderungen

Hochschulabschluss bevorzugt im Bereich Medien- oder Erziehungswissenschaften bzw. mit vergleichbarem Hintergrund

Technische Kompetenz und plattformübergreifende Affinität im Bereich (Online-) Gaming, mobile Apps

Fähigkeit zum selbstständigen und strukturierten Arbeiten

Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude an der Mitarbeit in einem motivierten Team

Hohe Verlässlichkeit und Diskretion

Konditionen & Bewerbung

Die Position ist als Vollzeitstelle (40 Wochenstunden) zu besetzen und ist zunächst befristet auf ein Jahr.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung in einer PDF mit einem tabellarischen Lebenslauf, einem kurzen Anschreiben, Ihren Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin bis zum 15.02.2018 per Mail an Marek Brunner (brunner--at--usk.de).