Valnir Rok - Early-Access-Release des Wikinger-RPGs steht fest

Das Kölner Entwicklerstudio Encurio gab heute bekannt, dass ihr Wikinger-Survival-Titel Valnir Rok am 26. September 2017 als Early-Access Version auf Steam erscheinen wird. Laut der offiziellen Steam-Seite schätzen die Entwickler, dass die Early Access Phase circa sieben Monate dauern wird. Während dieser will Encurio weitere Kampfmodi hinzufügen und den Städtebau sowie das Wirtschaftssystem mit dem Feedback der Spieler verbessern. In der bald erscheinenden Early Access Version können Spieler den Großteil der Spielwelt erkunden, craften, kämpfen, Clans gründen, Häuser bauen und Quests lösen.

Das ist Valnir Rok

Valnir Rok spielt auf der Insel Valnir und kombiniert das beliebte Survival-Genre mit der nordischen Mythologie. Spieler können gemeinsam oder gegeneinander ums Überleben kämpfen, einen eigenen Clan gründen und den alten Göttern huldigen. Um nicht sofort vor den Toren Walhallas zu stehen, müssen wilde und mystische Tiere gejagt, Ressourcen gesammelt, Werkzeuge sowie auch Waffen hergestellt werden. Für die narrative Gestaltung des Spiels ist unter anderem der Schriftsteller Giles Kristian verantwortlich (»Götter der Rache«, im Heyne Verlag), der bereits einige Bücher mit Wikinger-Thematik geschrieben hat.

Entwickler Encurio ist seit 1995 auf Internet-Projekte spezialisiert und entwickelte zuvor Webanwendungen für Online-Shops und andere Softwareprodukte. Geschäftsführer ist Sebastian Rahmel. Sein Bruder ist der Youtuber Valentin Rahmel (Sarazar), der wiederum Valnir Rock mit seiner Firma Playmassive unterstützt. Playmassive wird geleitet von Valentin Rahmel und Erik Range (Gronkh). Beide sollen auch als Ideengeber für das Spiel fungieren.

