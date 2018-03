Valve-Gründer und Steam-Erfinder Gabe Newell hat bei einer Präsentation des kommenden Dota-2-Kartenspiels Artifact über die Zukunft von Valve gesprochen. Zwei Sätze des US-amerikanischen Unternehmers sind dabei besonders hängen geblieben. Der erste drückt seine Freude über die Rückkehr der Half-Life-Macher zur Spieleentwicklung aus.

Der andere Satz dürfte PC-Spieler auf der ganzen Welt aufhorchen lassen:

"Artifact wird das erste von mehreren Spielen, die von uns kommen werden.

(Artifact is the first of several games that are going to be coming from us.)"