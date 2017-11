Vampyr - Keine DLCs für das Vampir-Rollenspiel geplant

Im Interview mit MCVUK (via PC Gamer), erklärte Cédric Lagarrigue vom Publisher-Unternehmen Focus Home Interactive, dass das düstere Rollenspiel Vampyr, keine DLCs erhalten wird. Grund dafür ist, dass sie es beabsichtigen, ein komplettes Spiel zu veröffentlichen. Wenn Vampyr erfolgreich genug ist, soll bereits an der Fortsetzung gearbeitet werden. Die Ideen für die Handlung seien bereits vorhanden, da das neu geschaffene Universum viele Möglichkeiten biete. Diese sollen dann nicht stückchenweise in Erweiterungen erscheinen, sondern gleich in Teil 2 gepackt werden.

Als Triple-A-Titel könne man Vampyr bezüglich des Budgets laut Lagarrigue nicht zählen. Aber da sich PC-Spiele auch über andere Wege als im Einzelhandel verbreiten, können kleinere Titel ebenfalls erfolgreich sein, so Lagarrigue. Als richtiger Erfolg zähle Vampyr dann, wenn das Rollenspiel 1 Million Mal verkauft wird. Die Hälfte davon würde aber bereits ausreichen, damit es für Focus und das Entwicklerstudio Dontnod profitabel ist.

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass sich der Release-Termin vom düsteren Rollenspiel Vampyr aufs Frühjahr 2018 verschoben hat. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Mehr: Vampyr - Spieler kann wie Dexter oder Jack the Ripper agieren