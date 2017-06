Verraten Trailer zu viel? - Regisseure klagen an: Trailer zeigen zuviel vom Film

Das Thema ist nicht neu: Schon seit längerem diskutieren Filmfans über Trailer zu kommenden Kinofilmen, die anscheinend zu viel vom Film zeigen und damit viele Überraschungen oder witzige Szenen vorwegnehmen. Dabei soll der Trailer den Film eigentlich anpreisen, ohne zu viel zu verraten.

Inzwischen melden sich auch die Filmemacher zu Wort und heizen die Diskussion weiter an. Denn während die Produktionsfirma den Film möglichst spannend und bombastisch anpreisen möchten, werden sehr zum Missfallen der Regisseur im Trailer vielfach wichtige Schlüsselszenen gezeigt, die den Zuschauern vorab die Spannung auf den Film nehmen und zuviel von der Geschichte preisgeben.

So etwa beschwerten sich schon Regisseur Alan Taylor, der den Trailer zu Terminator: Genisys kritisierte, da er den Film wie ein Reboot aussehen lasse, was aber nicht seine Intention war. Ähnlich erging es Regisseur Colin Trevorrow beim Trailer zu Jurassic World, der ihm gar nicht gefiel, wie er gegenüber IGN USA offen zugab. Denn es wurden Szenen gezeigt, mit denen er eigentlich die Zuschauer überraschen wollte. Das trifft sicherlich auch auf den neusten Trailer zu Spider-Man: Homecoming zu, der schon jetzt gefühlt den kompletten Film gezeigt hat.

Deswegen fordern einige Filmemacher auch mehr Kontrolle und Mitspracherecht bei der Erstellung von Trailern, für die eigentlich die Marketing-Abteilung zuständig ist.

Zuletzt meldete sich auch David Lynch zu Wort, der derzeit eine neue Staffel seiner Kultserie Twin Peaks präsentiert. Im Interview mit dem Rolling Stone machte er seinem Ärger Luft:

"Heutzutage erzählen Film-Trailer schon die ganze Geschichte. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich persönlich möchte am liebsten gar nichts wissen, wenn ich ins Kino gehe. Ich möchte den Film entdecken, in eine andere Welt abtauchen, möglichst schöne Bilder sehen und den Sound genießen - nur so wird ein Film auch ein Erlebnis."