Im Adventure Event[0] dreht sich alles darum, dass wir uns mit einer intelligenten, lernenden KI unterhalten, die eine Raumstation kontrolliert. Und das Computerhirn ist offenbar sogar cleverer als selbst die Entwickler gedacht haben.

Theoretisch betrachtet: Event[0] - Das unheimliche Terminal (Plus Content)

Beim durchstöbern des Wikipedia-Eintrags zum Spiel stolperte einer der Entwickler und Story-Autoren des Spiels, Emmanuel Corno, über die Beschreibung der Hauptstory, konkreter über die dort aufgeführten vier Enden des Spiels. Verwundert rieb sich Corno die Augen, schließlich hatten die Entwickler doch nur drei Enden geschrieben. Auf Twitter teilt er seine Verwunderung mit der Welt:

Insane story: I was wandering around the Internet when I read the Wikipedia page of Event[0]: https://t.co/GTMVNYABSp — Manu (@Yakkafo) July 11, 2017

The page entirely describes the main plots, including all the four endings. Yes, four. — Manu (@Yakkafo) July 11, 2017

As one of the developers, game designers and writers, I know that the game features only three endings. I mean, I wrote them. — Manu (@Yakkafo) July 11, 2017

Even crazier, it doesn’t look like a mistake since the description of the fourth ending is well detailed, including how to trigger it. — Manu (@Yakkafo) July 11, 2017

After some investigation with the team, it appears that the fourth ending is due to a bug we’ve never cached until now. Well play, Kaizen. — Manu (@Yakkafo) July 11, 2017

Wie sich herausstellte, wird das ungeplante Ende tatsächlich durch einen Bug aktiviert, den der Spieler durch eine bestimmte Folge von Entscheidungen auslösen kann. So lässt sich die KI davon überzeugen, dass sie und der Spieler echte Freunde sind, obwohl der Spieler einige storyrelevante Handlungen nicht ausführt.

Vermutlich löst eine fehlerhaft programmierte Variable dann eine Endsequenz aus, die eigentlich für ein anderes Ende vorgesehen ist. Handlungsverlauf und Schluss-Szene passen durch Zufall aber so gut zusammen, dass viele Spieler kurioserweise ausgerechnet dieses nie geplante Ende als das beste ansehen.

Wer sich spoilern will, kann sich das komplette Ende im folgenden YouTube-Video anschauen.

Quelle: Danke an Rock Paper Shotgun