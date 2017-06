Vikings: Wolves of Midgard - Umfangreiches Update bringt Couch-Koop, im Angebot bei Steam

Das Action-RPG Vikings: Wolves of Midgard können Sie demnächst auch mit einem treuen Vikinger-Partner an Ihrer Seite durchspielen. Publisher Kalypso hat im offiziellen Forum bekannt gegeben, dass das »Eis-Diablo« mit dem aktuellen, kostenlosen Update einen lokalen Koop-Modus spendiert bekommt.

Neben dem oft als »Couch Koop-Modus« bezeichneten Feature wird auch das New Game+ angepasst: Gegenstände und Ausrüstungen können nun in weitere Durchläufe mitgenommen werden, bei dem sich die Schwierigkeit je Durchgang erhöht. Außerdem können Spieler nun in einem übergreifenden »Stash« Gegenstände zwischen verschiedenen Spielständen und Charakteren austauschen. Auch ein Austausch mit Spielern im Mulltiplayer ermöglicht das neue Update.

Weitere Anpassungen beinhalten Verbesserungen am »Trials of the Gods«-Modus, neue Effekte für legendäre Gegenstände, Anpassungen an den Talismanen, kleinere Änderungen bei diversen Boss-Kämpfen sowie Bugfixes und Performance-Optimierungen. Die vollständen Patch Notes finden Sie im Forum des Spiels.

Im aktuellen Steam-Sale steht das Actionspiel im kalten Norden außerdem mit derzeit 50 Rabatt im Angebot.