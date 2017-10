Walking Dead trifft Fear the Walking Dead - Robert Kirkman kündigt Crossover der Zombie-Serien an

Zum baldigen Start der neuen Staffel von The Walking Dead hat Comic-Autor Robert Kirkman auf der New York Comic Con 2017 eine Überraschung für die Fans parat: Es soll ein Crossover zwischen den beiden Zombie-Serien The Walking Dead und dem Spin-off Fear the Walking Dead geben.

Zombie-Serien: Crossover für 2018 geplant

Auch wenn die beiden Serien zu unterschiedlichen Zeiten spielen, soll nun doch eine Figur aus der einen Serien in der anderen Serie mitspielen. Zwar wollte Kirkman noch keine Details verraten, jedoch handelt es sich dabei um eine sehr interessante Geschichte, die die Hintergrundstory des Charakters weiter ausbauen wird.

Da das Spin-off noch am Beginn der Zombie-Invasion steht, spielt Walking Dead bekannterweise schon mitten im Chaos der Zombie-Apokalypse. Man darf also gespannt sein, um welchen Charakter es sich dabei handelt.

Geplant ist das Crossover für nächstes Jahr als großes TV-Event, bestätigt Kirkman und freut sich schon auf die Reaktionen der Fans. Weitere Infos dazu werde es in Kürze geben.

The Walking Dead geht im Oktober weiter

Doch zunächst dürfen sich Fans auf die neue achte Staffel The Walking Dead freuen, die am 22. Oktober 2017 auf dem US-Sender AMC an den Start geht.

Deutsche Fans können die neuen Folgen ab dem 23. Oktober nur wenige Stunden nach der US-Premiere auf dem Pay-TV-Sender FOX. Gleich zum Auftakt gibt es die 100. Jubiläumsfolge der Zombie-Serie. Im Mittelpunkt steht für Rick und seine Mitstreiter der Krieg gegen Negan bevor.

