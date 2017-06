War for the Overworld im Test - Kontrollbesuch im Untergrund

Im Verlauf unserer Spielerkarriere haben wir als Held massenhaft Dungeons ausgeräumt, Kerker-Endbosse verbannt und unzähligen Schergen den Kopf von den Schultern gehebelt. Vor fast genau 20 Jahren drehte ein Spiel den Spieß um: Dungeon Keeper. Dort waren wir das Böse, der diabolische Kerkermeister, der die nichtsahnenden Helden in Fallen lockt.

Seit Jahren warten Fans auf eine echte Fortsetzung des Klassikers, bislang vergeblich. Abhilfe verspricht ein junges, internationales Team aus Hobbyentwicklern. Ihr Ziel: Dungeon Keeper 3 selbst zu programmieren. In einer erfolgreichen Kickstarterkampagne sammeln sie über 200.000 britische Pfund für ihr Spiel War for the Overworld ein - und den offiziellen Segen des Serienerfinders Peter Molyneux. Das Spiel verlässt im April 2015 den Early Access auf Steam. Unsere Testversion damals ist von unzähligen Bugs geplagt, wir raten zunächst ausdrücklich vom Kauf ab.

Etwas mehr als zwei Jahre später gibt es nun den versprochenen Kontrollbesuch mit Wertung und die große Entwarnung: War for the Overworld läuft inzwischen nahezu bugfrei. Aber kann es auch die Erwartungen erfüllen, um in die großen Fußstapfen der legendären Vorbilder zu treten?

Fast wie früher

Kaum starten wir die erste Mission, überrollt uns sofort eine heftige Nostalgiewelle. Es ist fast alles genauso, wie wir es aus Dungeon Keeper in Erinnerung haben: Die leicht schiefen Wände, das flackernde Licht der Kerkerbeleuchtung, der metallische Klang von hämmernden Pickeln. Zusätzlich wird das wohlige Retrogefühl von einer altbekannten Stimme aus dem Off unterstrichen, die uns mit einem »Welcome Back, Underlord« begrüßt. Das Studio konnte nämlich den Briten Richard Ridings als Sprecher für diese Rolle gewinnen, der bereits in Dungeon Keeper 1 und 2 dem Mentor im englischen Originalton seine markante Stimme lieh. Ein cleverer Einkauf der Entwickler.

Die ersten Mausklicks in Overworld fühlen sich ebenfalls wie ein »nach Hause kommen« an. Ein Blick auf die rote Dämonenhand auf dem Bildschirm, und wir sind zurück in den 90ern und wissen sofort, was zu tun ist. Ohne Umschweife markieren wir Geröll-, Stein- oder Goldaderfelder und legen einen groben Bauplan für unser zukünftiges Dungeon-Meisterwerk an. An die markierten Stellen wuseln daraufhin sofort eifrige Arbeiter, um die Flächen freizubuddeln und den Boden mit Fließen auszulegen.

Erst dann können wir dem Raum eine Bestimmung geben und ihn zum Beispiel in eine Bibliothek, eine Trainingshalle oder eine Folterkammer verwandeln. Jeder Raum lockt dabei unterschiedliche Untertanen an, deren Bedürfnisse nach Geld, Nahrung und einem entsprechenden Arbeitsplatz befriedigt werden sollten. In der Theorie klingt das nach anstrengendem Mikromanagement, in der Praxis genügt es, den Schergen einen Schlafplatz und etwas zu Essen bereitzustellen. Überhaupt spielt der ganze Manager-Aspekt eine deutlich geringere Rolle als angenommen. Es macht keinen spürbaren Unterschied, wie weit das Gefängnis von der Folterkammer entfernt ist oder wie lange der Weg vom Trainingsraum zur Kneipe ist. Hier wäre spielerisch deutlich mehr drin gewesen.