Warcraft 3 - Neues Update für den 15 Jahre alten Klassiker

Obwohl das Echtzeitstrategiespiel Warcraft 3: Reign of Chaos mittlerweile schon fast genau 15 Jahre auf dem Buckel hat, hält der Entwickler Blizzard Entertainment den Support am Leben - in Form eines neuen Updates.

So steht ab sofort der Patch 1.28.4 zum Download bereit, der sich unter anderem um einige Probleme kümmert, die durch die Migration des Spiels in den modernen Game Launcher aufgetreten sind. Außerdem haben die Entwickler diverse Bugs aus der Welt geschafft.

Es ist übrigens bei Blizzard keine Seltenheit, dass alte Spiele auch vielen Jahre der Funkstille plötzlich wieder einen Patch erhalten. So stand beispielsweise im April dieses Jahres nach achten Jahren Pause das Update 1.18 für den RTS-Klassiker Starcraft 1 zum Download bereit.

Patch Notes für Warcraft 3: Reign of Chaos v1.28.4

Specific Changes & Improvements

Game turn rate adjusted to match LAN settings of 12 turns per second

New installers available for PC and Mac

Consolidated Reign of Chaos and The Frozen Throne into one game executable and one World Editor

Toggle added to main menu to switch between Reign of Chaos and The Frozen Throne

Added memory to relaunch the game version that was closed during the prior play session

Bug Fixes

File paths containing non-Latin characters will now function normally

Entering windowed fullscreen will no longer minimize the game

Data that escaped the Polish mopaq was found and convinced it is necessary for an optimal gameplay experience

Known Issue

Consolidating to one executable breaks existing game shortcuts

