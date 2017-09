Warframe - Nächster Patch bringt Open-World mit »Plains of Eidolon«

Digital Extremes haben bekannt gegeben, dass der nächste Patch für Warframe das auf der Tennocon angekündigte »Plains of Eidolon« wird.

In einem Foreneintrag gab ein Mitarbeiter von Digital Extremes bekannt, dass sich das Team ab sofort voll und ganz auf die Veröffentlichung von Update 22 »Plains of Eidolon« konzentrieren wird. Einzig und allein dringende Hotfixes will der Entwickler im Notfall veröffentlichen.

Ein genaues Release-Datum des nächsten Patches gibt es zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht. Am Freitag will das Team beim Devstream 98 auf Twitch weitere Informationen bekannt geben.

