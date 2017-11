Warframe - »Operation: Plague Star«-Event gestartet

Vor wenigen Stunden begann das Event »Operation: Plague Star« in Warframe. In den Ebenen von Eidolon kann man in einer besonderen Mission Ansehen sammeln und das in Cetus gegen Belohnungen wie Zaw-Teile und Waffen eintauschen.

Der Meteor in den Ebenen von Eidolon ist aktiv und die Befallenen sind in dem Open-World-Gebiet angekommen. Konzu in Cetus gibt Warframe-Spielern deshalb eine besondere, wiederholbare Mission: Die Tenno müssen ein Gift von den Grineer klauen, es in einen Vault bringen und diesen Verteidigen um danach eine Drone zu eskortieren und den Meteoriten zu zerstören. Die Mission folgt immer diesen 4 Schritten. Nach Abschluss eines jeden Schrittes gibt es Ansehen bei Nakak, der einen eigenen Shop für das Event hat, sowie eine zusätzliche Belohnung wie z.B. Relikte, Kuva oder Mods.

Mit speziellen Items kann man außerdem einen besonderen Bossgegner herbeibeschwören, der nach seinem Ableben noch einmal zusätzliche Items hinterlässt. Das Update bringt zudem noch kleinere Änderungen mit sich. Allen vorran erhält man ab sofort nach Abschluss jeder einzelnen Kopfgeldstufe eine Belohnung, statt wie bisher nur nach Abschluss der letzten.

Ende des Events ist der 27. November. Dann wird die dazugehörige Mission verschwinden und auch die Belohnungen wie Zaw-Teile Snipetron und Ether Daggers kann man ab diesem Tag nicht mehr kaufen.

