Heimtückisch und leise wie ein Rattenmensch ist auf Steam eine Shopseite für Warhammer: Vermintide 2 erschienen. In der Fortsetzung zu Warhammer: The End Times - Vermintide sollen wir uns erneut in Koop-Nahkampfschlachten stürzen, und Trailer und Namen nach zu urteilen geht es erneut gegen die Skavenplage.

Darin erschöpfen sich die Informationen aber auch schon wieder. Erste Screenshots zeigen eine abwechslungsreiche Palette von Umgebungen, die Ruinen genauso wie Wälder und Felder umfasst. Gameplay oder Charaktere gibt es allerdings noch nicht zu sehen.

Der erste Teaser verspricht eine offizielle Enthüllung am 17. Oktober. Die soll um 19 Uhr in einem Livestream auf dem Twitch-Kanal von Entwickler Fatshark stattfinden. Wenn Sie solange nicht auf ihre Dosis Skaven warten wollen, empfehlen wir unsere große Preview zu den Rattenmenschen in Total War: Warhammer 2.

Warhammer: Vermintide 2 - Screenshots ansehen