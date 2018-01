Die HBO-Serie Westworld scheint ideal für eine Spielumsetzung, dreht sie sich gewissermaßen doch selbst um ein "reales Open-World-Spiel": In der Serie finden sich die Protagonisten in einem Western-Themenpark voller Roboter wieder, in dem sie eine Geschichte erleben können.

Ein neues Mobile Game soll uns jetzt unseren eigenen Roboter-Freizeitpark aufbauen und managen lassen. Das Spiel für unterwegs wird von Warner Bros. Interactive und Behavior Interactive entwickelt. Letztere kennt man vor allem durch das asymmetrische Horrorspiel Dead by Daylight.

Roboter-Park für unterwegs

Ob das Mobile-Spiel auch Horrorzüge annehmen soll, ist nicht bekannt. Bislang existiert lediglich eine Teaser-Website der fiktiven Firma Delos Incorporated aus der Serie. Es dürfte sich aber der Beschreibung nach vermutlich um ein Aufbau- und Management-Spiel handeln.

Spieler sollen innerhalb einer "Trainings-Simulation" ein kleines Westworld am Laufen halten, Hosts (die Roboter in der Serie) erschaffen und sich um sie kümmern. Außerdem muss man die Zufriedenheit der Besucher im Auge behalten. Wie in der Serie dürfte mit den Robotern aber nicht alles so laufen wie geplant. Aktuell soll sich das Spiel in einer Test-Phase befinden.