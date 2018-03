Westworld - Erster Blick auf das Mobile-Spiel zum Sci-Fi-Serienhit

Im April schickte der US-Sender HBO die zweite Staffel des Serienhits Westworld an den Start. Zeitgleich erscheint eine passende Spielumsetzung für unterwegs. Fans der Serie können darin ihren eigenen Western-Themenpark mit Robotern aufbauen und managen.

Angelehnt an die Serien steht auch im Spiel die fiktive Firma Delos Incorporated im Mittelpunkt, über die die Spieler innerhalb einer Trainings-Simulation ein kleines Westworld am Laufen halten. So erschaffen sie Androiden, sogenannte Hosts, und müssen sich sie kümmern. Auch sollte man die Zufriedenheit der Besucher im Auge behalten. Wie in der Serie dürfte mit den Robotern aber nicht alles so laufen wie geplant.

Westworld - Bilder zum Mobile-Spiel ansehen

Das Mobile-Spiel wurde von Warner Bros. Interactive und Behavior Interactive entwickelt, bekannt für das asymmetrische Horrorspiel Dead by Daylight (2016). Jonathan Knight von WB Games stellt das Spiel wie folgt vor:

"Dieses Spiel gibt uns die Möglichkeit, Spielern von Mobilgeräten eine frische und aufregende Weise zu bieten, mit den fesselnden Themen und der geheimnisvollen Geschichte, die in der Westworld-Serie erkundet werden, zu interagieren. Wir können es kaum erwarten, dass Fans das Spiel in die Hände bekommen und ihre eigene einzigartige Strategie entwickeln, um das perfekte Parkerlebnis zu inszenieren und zu erforschen."

Das Spiel Westworld für unterwegs erscheint im April für iOS- und Android-Geräte. Ein genauer Release-Termin wird noch bekannt gegeben. Schon jetzt können sich künftige Spieler über die Webseite des Spiels registrieren.

Serie Westworld: Staffel 2 ab April auf HBO und Sky

Die Serie Westworld geht am 22. April mit der 2. Staffel und 10 weiteren Episoden auf dem US-Sender HBO an den Start. Ein deutscher Start findet zeitgleich in der Nacht vom 22. auf den 23. April in der englischen Originalfassung auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket statt. Wann die deutsch-synchronisierte Fassung gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.

Mehr zu Westworld: Diese Charaktere spielen in Staffel 2 mit