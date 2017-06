Whatsapp - Nutzung laut Urteil ein Rechtsverstoß, Abmahnungen drohen

Ein Urteil aus Hessen könnte dazu führen, dass gewisse Anwälte wieder einmal eine Abmahnwelle starten, dieses Mal gegen Whatsapp-Nutzer. Das Amtsgericht Bad Hersfeld hat in einer Familienangelegenheit entschieden, dass jeder Nutzer des Messenger-Dienstes Whatsapp auch unverschlüsselte Daten von allen als Kontakten eingetragenen Personen an den Betreiber von Whatsapp schickt. Nach der Installation von Whatsapp und auch bei der Nutzung wird ein Vergleich mit dem auf dem Smartphone gespeicherten Telefonbuch vorgenommen und damit Daten von Kontakten, die Whatsapp vielleicht gar nicht nutzen, an den Dienst übermittelt.

Verstoß gegen informationelle Selbstbestimmung

Das Gericht sieht her eine »Zwangsvernetzung« mittels Klardaten wie der Telefonnummer und dem realen Namen. Jeder Nutzer, auch das in diesem Fall betroffene Kund, begeht laut dem Urteil daher bei der Nutzung von Whatsapp eine Rechtsverletzung von »§ 28 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in mehreren möglichen Tatbeständen gesehen, wobei diese Vorschrift als Schutzgesetz im Rahmen von § 823 Abs. 2 BGB Anwendung finden kann.«

Insgesamt kommt das Gericht zu dem Schluss, dass ein Nutzer von Whatsapp das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Kontakte verletzt. Die können dann kostenpflichtig abmahnen. Die gewerbliche Nutzung von Whatsapp scheint sogar noch größere Gefahren zu bergen, war im aktuellen Fall aber nicht gegegen. Das Urteil enthält aber auch noch andere interessante Punkte.

Eltern müssen sich informieren, um Kinder beaufsichtigen zu können

So sind Eltern verpflichtet, sich ausreichende Kenntnisse über Geräte wie Smartphones und digitale Medien anzueignen, damit sie ihre Aufsichtspflicht gegenüber Kindern erfüllen können, denen sie beispielsweise ein Smartphone überlassen. Außerdem sieht das Gericht die »Notwendigkeit einer Eltern-Kind-Medien-Nutzungsvereinbarung bei erheblichem Fehlverhalten in der Medien-Nutzung durch das Kind als auch durch ein Elternteil sowie aufkommender Medien-Sucht-Gefahr.«

Quelle: Hessen.de