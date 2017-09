Das MMO Wild West Online startet heute in seine erste Closed Alpha. Vorbesteller, die mindestens das »Pionier Pack« für 40 Euro gekauft haben, erhalten Zugang zum Testlauf. Entwickler 612 Games hat bereits gestern die ersten E-Mails mit dem erforderlichen Spielecode versendet, teilte das Unternehmen auf Facebook mit. Sollte die Mail nicht im Postfach liegen, dann raten die Entwickler, den Support zu informieren und anzuschreiben. Da aktuell eine Vielzahl von Mails verschickt werden, kann es jedoch zu Verzögerungen kommen.

In der E-Mail wird auch der Download liegen, sollte etwas schiefgehen, haben die Entwickler den Link zum Download auch veröffentlicht. Unter Windows 10 kann es vorkommen, dass der Client als Bedrohung erkannt wird - per Ausnahmeregel lässt sich diese Meldung umgehen.

Als Red Dead 2 getarnt: So wurde Wild West Online angekündigt

Die weiteren Alpha-und Beta Termine

Die erste Closed Alpha wird bis zum 18. September dauern. Weitere Testphasen sind allerdings schon geplant. Die zweite Alpha startet am 22. September und endet am 25. September. Die dritte findet vom 29. September bis zum 1. Oktober an. Am 10. Oktober wollen die Entwickler die Alpha 2 starten und eine neue Map ins Spiel integrieren. Die Alpha 2 soll über einen Zeitraum von rund einem Monat, bis zum 15. November, stattfinden.

Nach der Alpha 2 soll es auch einen Beta-Test geben. Einen genauen Termin haben die Entwickler aber noch nicht kommuniziert. Wer an der Closed Beta teilnehmen möchte, benötigt die Collector's Edition für rund 60 Euro, dann kann man sowohl an allen Alphas als auch Beta-Tests mitmachen.

Wild West Online soll noch Ende dieses Jahres für PC erscheinen. Das Spiel mixt verschiedene Elemente aus anderen MMOs, Survival-Spielen und Westerntiteln wie Red Dead Redemption. Im Spiel soll man sowohl als friedlicher Farmer die Wirtschaft vorantreiben können, oder eine Gang gründen und andere Spieler ausrauben.

