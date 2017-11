Wild West Online - Western-MMO ab sofort im Early Access spielbar

Die Early Access Version für Wild West Online steht für Vorbesteller zum Download bereit. Käufer einer der drei Versionen Townie (30 Euro), Pioneer (50 Euro) oder Collector (80 Euro) können vorab in das Western-MMO abtauchen und die mehr als 100 zur Verfügung stehenden Quests angehen.

Das Waffenarsenal setzt sich aktuell aus 20 Schießeisen zusammen, die laut Entwickleraussagen historisch korrekt modelliert wurden. Damit können andere Spieler oder NPCs gejagt werden. Oder man nimmt an serverweiten PVP-Events teil. Dazu sollte allerdings der eigene Cowboy schon mit neuen Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen aufgewertet worden sein.

Einige Monate zuvor konnte uns Wild West Online im Alpha Test noch nicht überzeugen. Es gab schlicht weg zu wenig zu tun und die Spielwelt wirkte austauschbar. Die Early Access Version scheint hier also einiges an Inhalt hinzugefügt zu haben. Die Vollversion von Wild West Online soll noch in diesem Jahr erscheinen.

