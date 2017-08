WildStar - Housing wird um Nachbarschaften erweitert

Der Entwickler Carbine Studios hat nun das Releasedatum für das nächste WildStar-Update bekanntgegeben. Das große Inhaltsupdate hört auf den Namen »Auf gute Nachbarschaft« und erscheint bereits am 6. September 2017. Dies wurde im Rahmen der Gamescom 2017 angekündigt. Das Feature sollte ursprünglich bereits vor zwei Jahren seinen Weg ins Spiel finden.

Allen voran erwartet Sie die neue Funktion der Gemeinschaften. Beim Housing von WildStar hatte man bisher ein eigenes Grundstück für sich und konnte darauf bauen, was die eigene Vorstellungskraft hergab. Nun ist es möglich, dass Spieler ihre Grundstücke zusammenfügen und so ein riesengroßes entstehen lassen. Dadurch kann man zusammen mit seinen Nachbarn in einer Gemeinschaft leben und den gewonnen großen Platz bebauen.

Des Weiteren gibt es mit dem Update ein neues Event namens »Salon-Sanierung«. Dieses wird jeden Monat für eine Woche stattfinden und stellt Aufgaben rund um das Housing. Als Belohnung erwarten Sie entsprechend Upgrades für die Haus-Dekoration. Außerdem wurden eine Expedition und ein Dungeon für den vor kurzem eingeführten Schwierigkeitsgrad »Überwältigend« freigeschalten. Dieser ist besonders schwer und in seiner Funktion vergleichbar mit den Schlüsselstein-Dungeons aus World of Warcraft.