Spieler wie Presse zeigen sich von Wolfenstein 2: The New Colossus begeistert und vergeben Bestnoten. Doch auch der zweite Teil des Wolfenstein-Reboots ist nicht ohne Fehler und Entwickler Machine Games hat nun den ersten Patch nachgeschoben. Dieser verbessert die Stabilität der PC-Version, solltet ihr ein Nvidia-Grafikkarte im Rechner sitzen haben. Besonders die aktuelle 10-Serie des Grafikkartenherstellers soll weniger von Abstürzen geplagt werden. Darüber hinaus wurden einige Probleme mit der 4K-Auflösung behoben.

Aber nicht nur technisch haben die Schweden Hand angelegt. Der Countdown im Hauptmenü ist nun abgelaufen und eine Panzertür im U-Boot hat sich geöffnet. Dahinter verbergen sich zehn komplett neue Kampfsimulationen. Ihr müsst mindestens Kapitel 2 abgeschlossen haben und könnt die Herausforderungen entweder über das Hauptmenü, oder im U-Boot, das dem Spieler in der Kampagne als Basis dient, starten. Leaderboards informieren anschließend darüber, wie ihr euch gegenüber euren Freunden geschlagen habt.

Erster DLC freigeschaltet

Zu guter Letzt steht für Vorbesteller und Season-Pass-Besitzer der erste DLC bereit. In Episode Zero der Freedom Chronicles spielt man die Eröffnungsmission, die die Protagonisten der noch kommenden DLCs vorstellt. Diese Erweiterungen umfassen die drei Bonuskapitel: Adventures of Gunslinger Joe, The Diaries of Agent Silent Death und Amazing Deeds of Captain Wilkins.

