Wolfenstein 2: The New Colossus - Abgedrehte 60er-Jahre-Collector's Edition angekündigt

Für den erst kürzlich bei der E3 angekündigten Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus wird es eine ganz besondere Collector's Edition geben.

Wie Bethesda jetzt bekannt gegeben hat, wird die 110 Euro teure Sonderversion in der sogenannten Elite-Hans-Sammelbox ausgeliefert. Darin ist unter anderem eine 30 Zentimeter große Actionfigur des Protagonisten BJ »Terror-Billy« Blazkowicz enthalten - und zwar im Look der 1960er-Jahre.

Hinzu kommen viele weitere Extras wie ein Poster, diverses Zubehör für die Actionfigur sowie ein Taschenhandbuch. Hier die Inhalte in der Übersicht:

Collector's Edition von Wolfenstein 2: The New Colossus

ein Exemplar des Spiels

Elite-Hans-Sammelbox

30-Zentimeter-Actionfigur von BJ »Terror-Billy« Blazkowicz

limitiertes Steelbook

Taschenhandbuch und Blitzmensch-Poster

Zubehör für die Actionfigur (Bomberjacke, Waffen etc.)

Unterhalb dieser Meldung finden Sie einen passenden Werbe-Trailer von Wolfenstein 2: The New Colossus, der Ihnen die Collector's Edition in recht witziger Weise etwas genauer vorstellt.

