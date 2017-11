Wer nicht genug vom Widerstandskampf in Wolfenstein 2: The New Colossus bekommt, aber gerne mal in andere Schuhe schlüpfen würde als die von Titelheld BJ Blazkowicz, kann sich auf die Freiheits-Chroniken freuen. Bethesda hat jetzt die Veröffentlichungstermine der Zusatzinhalte genannt.

Die Zusatzinhalte sind Teil des Season Pass und teilen sich in vier einzelne Episoden auf. Der erste DLC »Episode 0« ist bereits für Vorbesteller und Season Pass Besitzer erschienen und führte die drei neuen Figuren Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins ein. Das DLC-Packet soll insgesamt mehr als neun Stunden Spielzeit mit sich bringen.

Alle DLC-Episoden in der Übersicht:

Die Abenteuer des Revolverhelden Joe (14. Dezember 2017): »Als ehemaliger Profi-Quarterback Joseph Stallion pflügt ihr durch die Reihen der Regimesoldaten - von den Ruinen Chicagos bis in die Weiten des Weltalls!

Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod (30. Januar 2018): »Als ehemalige Geheimagentin Jessica Valiant infiltriert ihr Regimebunker in Kalifornien und lüftet das Geheimnis von Operation San Andreas!

Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins (März 2018): »Als US-Army-Held Captain Gerald Wilkins unterbindet ihr die Operation 'Brennglas' in Alaska!«

