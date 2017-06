Wolfenstein 2: The New Colossus - Season Pass bestätigt

Nur kurze Zeit nachdem Bethesda eine besondere Collector's Edition zu Wolfenstein 2: The New Colossus angekündigt hat, gibt es jetzt die nächste interessante Neuigkeit zum Ego-Shooter: Es wird definitiv einen Season Pass geben.

Das geht nicht zuletzt aus einem Angebot bei Steam hervor. Dort können Sie mittlerweile neben der Standardversion auch die Digital Deluxe Edition von Wolfenstein 2: The New Colossus vorbestellen. Diese ist 20 Euro teurer, enthält im Gegenzug aber auch den besagten Season Pass.

Passend dazu: Alle Fakten zum Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus

Welche Inhalte der Pass umfasst, ist bisher allerdings ebenso wenig bekannt wie der Preis beim separaten Kauf außerhalb der Digital Deluxe Edition. Diesbezüglich wird Bethesda in den kommenden Wochen jedoch bestimmt weitere Details nachreichen.

Der Release von Wolfenstein 2: The New Colossus ist für den 27. Oktober 2017 geplant. Mehr über den Shooter von dem Entwickler MachineGames erfahren Sie in unserem Bericht vom exklusiven Entwicklerbesuch (Plus-Story).

Alle News, Videos und Artikel direkt von der E3 2017

Wolfenstein 2: The New Colossus - Screenshots ansehen